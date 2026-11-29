民進黨台北市長候選人沈伯洋雖然未能中斷台北市長蔣萬安連任之路，但也創下民進黨在台北市歷史次佳得票率，外界也點名2028年轉戰北市區域立委，沈則直言「不太可能」，2028年要討論國家議題遠比市政更複雜，他的角色最主要就是他的腦袋對於整個國家體系的運作還有定位的理解，現在作為國防外交委員會委員就是最好的位置。

沈伯洋說，2028要討論的議題就不就是國家議題，也可能會跟他現在在國防外交這件事關係來得更大，相信大家接下來對於國家的關心抱有一定的熱情，但國際情勢非常複雜，要去講好一整個國家的定位跟發展是更複雜的事，會沒有心力去了解，對於負面選戰、過度簡單化選舉方式，大家要更注意。

沈伯洋說，這一次選舉文化，越來越多關心政治的人已經越來越能夠看三十分鐘、一小時影片，能夠拿得起出版社各式各樣的書籍，了解台灣國家的定位，他也會朝這方向也努力，讓大家更清整個國家應該發展的方向。

被問到2028年是否會有更大角色或選區域立委，沈伯洋直言「不太可能」，他的角色最主要就是他的腦袋對於整個國家體系的運作還有定位的理解，最重要的就是我現在所在的國防外交委員會，認為現在的位置就是最好的位置。