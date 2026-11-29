台北市長蔣萬安昨天勝選之後，今天上午開始謝票行程。蔣上午也宣布，這次他將會把所有「選舉補助款」捐出來，成立以台北市民為核心的「研究型智庫」，未來對台北市城市發展及市民關心議題，深入研究，也會與目前市府單位功能上面有所區隔。

蔣萬安今天上午從南京東路競選總部前車掃謝票，蔣萬安今天也宣布將捐出這次的選舉補助款成立「研究型智庫」，媒體也問蔣，是否會邀請沈伯洋參與？蔣說，目前都在規畫當中，都會邀請各界、各個領域的夥伴、專業人士來參與。

媒體今天也問蔣，昨天沈伯洋打電話給他表示會提出政見建議，哪一項是可行的？蔣萬安說，他昨天說過，這段期間，沈和沈的團隊提出非常多的政見，市府都會好好的來深入研究，只要是對台北市好、對市民有利，都會全力來落實推動。

蔣萬安說，昨天沈伯洋委員應該是晚間7點多的時候打電話給他，當然因為時間比較短，他就表達恭喜之意；二方面，沈也說會把相關這段期間提出的各項建議整理好，然後會交給他。