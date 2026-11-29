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陳水扁連發2張AI圖「搭沈伯洋肩膀前行」 喊繼續對明天有期待
民進黨台北市長候選人沈伯洋以45.69%得票率敗給現任市長蔣萬安，對此結果，前總統陳水扁昨晚在Threads發AI圖，為自己柱著拐杖並搭沈伯洋肩膀，一起走路的背影照，今上午再發一張AI圖，也是兩人背影，不過沈伯洋已沒有候選人背帶，頗有安慰沈伯洋和支持者「洋流」之意。
陳水扁昨晚首張AI圖並沒寫文字，今上午再發AI圖，則以「繼續對明天有期待，為還沒完成的事留一份勇氣」為標題，寫下鼓勵話語。
陳水扁貼文全文如下：
《繼續對明天有期待，為還沒完成的事留一份勇氣》
選舉結束了，但是有些事情還沒有結束。
繼續在自己的崗位上努力，讓相信的事不只停在口號裡。
繼續把日子過好，也照顧好自己的身體。
繼續愛著這片土地，珍惜每一個和我們一起生活的人。
繼續把善意交到下一個人手上，讓溫暖在人群裡傳得更遠。
繼續對明天有期待，為還沒完成的事留一份勇氣。
伯洋也繼續在立法院為人民努力，把一路聽見的盼望帶進議場，繼續為人民發聲、為台灣打拚。
至於阿扁呢，就像某知名牙醫師說的，繼續在脆上搞笑給大家看吧🥸🥸🥸！
大家起床希望可以獲得力量！最後答應阿扁
你們要繼續都好好的🍀🍀
安餒大家說好毋好！！！
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