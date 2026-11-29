民進黨台北市長候選人沈伯洋選戰過成掀起「洋流炫風」最終仍惜敗台北市長蔣萬安，外界分析洋流在外縣市比較多，沈今受訪也直言，從系統來看就發現大概有將近五成是在外縣市，但民進黨在全台實質增加不少選票，他只不過是一個開關，個人勝負並不重要。

沈伯洋說，對於自己的選舉沒什麼哭泣，但昨何欣純打電話給他分享勝利的瞬間還是哭了，因為媽媽一直都很支持何，這也是媽媽的願望，兩人電話中也討論許多台北市未來AI及台中傳統產業的發展，兩者之間的合作非常重要，希望透過台北研究院設立，將台北的好帶到其他城市。

除了台中外，不少縣市也拿到「洋流」紅利，沈伯洋也說，選舉不是一兩個人的事情而是一整個團隊，這一次全台灣實質增加不少選票，表示越來越多人在看台灣選舉，投票率也實質的提高，大家開始關心政治，地方選舉讓大家關心地方事務、回鄉投票，是每一位小水滴力量，他只不過是一個開關個人勝負並不重要，而是全台灣對政治的關心。

沈伯洋也坦言，台北市這次投票率突破7成很高，但洋流本來就是遍布在全台灣，做系統的時候就發現大概有將近五成是在外縣市，認同這樣的選舉文化以及現在新的這些政策理念的人全台灣都有，不太可能就只有台北市，選舉結果看起來也是如此呈現，這是一個全台灣的支持。所以我們現在謝票也只能在台北市，但是我們也很希望再透過網路的方式，好好的來跟全台灣的小水滴們多做一些喊話。

媒體也問到昨天是否有和民進黨新北市長候選人立法委員蘇巧慧的聯繫，沈伯洋說，和蘇巧慧已經認識20年，兩人感情非常好，昨晚兩人也討論很久，包含如何接住支持者的心情，以及各自未來想為城市做的事情，打算休息幾天後會繼續討論。