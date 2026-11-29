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表態不選2028 蔣萬安：未來4年我就是台北市長 一定努力市政做好
台北市長蔣萬安昨天守住台北市「藍天」，今天上午開始謝票行程，對於這次國民黨「台中防線」失守，蔣萬安被問到2028是否更加艱困一戰？蔣萬安今天重申，「未來的四年，我就是台北市長，我一定努力把市政做好」，當然他也是國民黨的一份子，也會從協助者的角色，共同幫助在野陣營達成2028政黨輪替目標。
蔣萬安今天被問到2028，蔣萬安說，面對每一次選舉結果，他都是謙卑以對、且虛心檢討。他今天也再度感謝台中市長盧秀燕，「在我最危難的時候，給我最大支持，而且義不容辭擔任競選總部主委重擔這樣的角色。」
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