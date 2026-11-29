九合一大選落幕，民進黨台北市長候選人沈伯洋惜敗台北市長蔣萬安，不過得票率已經創下歷史次佳，沈今天早上現身車掃謝票，接下來會繼續做好立委、大學教授角色，也將用政治獻金跟選舉補助款成立台北研究院，「相信我，我會讓台北市變得更好。」

沈伯洋今天一早現身中正萬華區將舉辦謝票車掃，僅管人潮不如選前，但仍有不少的支持者到場為沈加油打氣，而此次車掃也將預計分成三天掃完，沈伯洋表示，昨天在總部有開會一下後，回去時間滿晚就先休息，而車掃也是在選前就討論、規畫好不論輸贏都要做，這一次也拿了近46%得票率，希望能夠多繞一點，跟支持者感謝。

而昨天敗選後前總統蔡英文也現身競總後來為沈伯洋打氣，沈表示，主要還是安慰大家，也提醒他未來作為一個政治人物應該保有什麼樣性格以及政策理念不要放棄；沈也提到昨天致電蔣萬安，表示將彙整好的市民意見及資料提供給蔣，蔣也在電話中讚揚，他所提出政見有益市政，「很高興未來有合作的空間」。

被問到下一步規畫沈伯洋表示，因為選舉還是很久以後的事，他的本業還是大學教授，每個禮拜還是要回去教書，現在借調到立法院也是立委，本業的工作都要做，但對於北市還是有很深盼望，接下來政治獻金還有選舉的補助款，會設立「台北研究院」，近期已在討論成立形式，會有一個好的系統建立起來，把北市所需要未來二十年的規畫好好計畫，跟議員來合作是現在最重要的事。

至於是否挑戰2028或2030年選舉，沈伯洋說，這還是很久以後的事，對台北市民有利的事應該是要做好跟台北市有關政見跟研究，不管之後是誰選，他的角色其實應該是藉由自己頭腦，還有議員、里長、市民意見建立起好的系統，研究院、智庫設立，是現在一流城市所需要的，會往該方向邁進，其他就是做好現在立委工作。