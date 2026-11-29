台北市長蔣萬安昨守住台北市「藍天」，今勝選謝票行程，上午9時50分左右現身競選總部，蔣萬安一出現，現場所有支持者驚喜不斷，因蔣兌現承諾染成「閃銀色」髮，現場支持者不斷驚喜稱，「竟然真的敲碗成功」、「市長帥呆了」、「今天收視率一定爆棚。」

至於太太與二寶三寶的評價？蔣萬安說，太太覺得還不錯，二寶、三寶一開始覺得嚇一跳，不過也覺得很新奇，因為第一次看到爸爸頭髮顏色不一樣，他們也是覺得蠻開心，就是覺得爸爸好像換了一個造型、換了一個樣子。

由於網友敲碗，是因為選前有網友在Theards上，放上AＩ金髮蔣萬安相似度有多少？蔣萬安說，「相似度大家覺得呢？我自己覺得還蠻像的啦」，因為包括髮色啦、還有衣服啦等等，就盡可能盡最大努力盡量讓造型符合網絡上面的照片。

至於自己喜不喜歡嗎？蔣說，這是他第一次染髮，覺得這個造型還不錯，也很願意嘗試各種不同造型，所以各位好朋友如果有好的建議，都可以不管是發在網路上、或傳訊息給他。

蔣萬安上午10時開始謝票車掃，大約9時50分左右現身位於南京東路的競選總部，現場驚喜聲不斷，大家紛紛拿起手機要搶拍蔣萬安首度染髮，甚至媒體一開始要聯訪，支持者不斷跟蔣萬安高喊「市長，你好帥啊！」

蔣萬安說，這裡是他人生第一次染髮，「不知道大家看得還習不習慣」，因為之前有很多人在網路上也敲碗，他就是對承諾「說到做到」，不過就是「今日限定」，因為明天就會要把頭髮染回來。

媒體也問蔣，今天的頭髮是老婆幫忙染的嗎？蔣萬安說，這次因為時間比較趕，所以還是請專業的來幫他染髮，至於今天之後是否就看不到？蔣說原則上是，因為明天就正式上班，今天就趕快讓一個全新的造型呈現在面前。

蔣說，因為太多人一直在網路上說必須要他兌現承諾，「我想沒有問題，所以昨天染頭髮染到非常晚，也盡可能滿足大家的要求，包括服裝等儘量搭配，也希望大家對他的造型有任何建議，都可以提出來。

台北市長蔣萬安昨守住台北市「藍天」，今勝選謝票行程，上午9時50分左右現身競選總部，蔣萬安一出現，現場所有支持者驚喜不斷，因蔣兌現承諾染成「閃銀色」髮，現場支持者不斷驚喜稱，「竟然真的敲碗成功」、「市長帥呆了」、「今天收視率一定爆棚。」記者余承翰／攝影