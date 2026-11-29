民進黨台北市長候選人沈伯洋投入首都之戰共二百天，掀起全台「洋流海嘯」，雖最終仍不敵「萬安旋風」，各界認為已在選戰史上留下一筆。綠營人士指出，這證明沈伯洋的「無限量能」，未來無論入閣或是持續蹲點北市，迎接下次市長選戰，都有可能。

沈伯洋敗選，雖無緣打破一九九二年陳水扁創下的百分之四十五點九一得票率紀錄，不過也以百分之四十五點六九創下民進黨在台北市歷史次佳成績。

沈伯洋今年五月中旬接受徵召參選台北市長，原本不被看好，甚至被視為「砲灰」，沈伯洋及團隊利用半年多的時間，從掃街時議員助理比支持者多的窘態，一口氣逆襲成車隊掃街直播動輒破十萬人收看、席捲全台的「洋流」。

沈伯洋這次首都選戰有許多創新打法，辦「市長你給我聽好」線上及線下活動、大洋流車掃直播、各個網路直播等，觀看率、觸及綠、點閱率都遠勝過蔣萬安；自己打正向選戰不主動攻擊，但外圍的網軍透過Threads等社群猛攻市政缺失，從鼠患、兒虐、營養午餐等，在空戰將問題放大，議員質疑攻擊，最後沈接球提改善策略，攻勢凌厲。

一名綠營黨公職表示，沈伯洋去向已不是他自己決定，而是要整個黨去思考。例如，挑戰北市艱困區域立委，會不會有現任議員挑戰？此外，再戰台北市長也有無其他競爭者？另一位綠營地方人士說，立委層級不亞於中央體系政務官，入閣能替執政團隊加分，卻也可能成為限制與包袱，這次台北市長選舉即便最後差一點，但下一次蔣萬安交棒，屆時小水滴們的未竟之願或許可能翻轉台北市。

民進黨議員許淑華說，雖然這次未能翻轉台北，但蔣萬安勢必得直面「洋流」的小水滴們對於市政的不滿，議員會持續將這份力量換作監督力道。