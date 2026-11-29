首都市長之戰由爭取連任的市長蔣萬安勝出，開啟下一個四年執政，蔣萬安昨（28）日表示，台北有一個共同目標，繼續大步向前，只要對台北好，對手所提寶貴建議也會全力落實，未來將與新北市長當選人李四川合作，攜手向前，為市民創造更大福祉。

蔣萬安在競選期間所提財經政見，以AI產業、城市開發及財政健全為主軸，包含串聯科技廊帶、公辦都更、永續金融、財政減債及青年、育兒與高齡政策，規劃台北下一個十年。

產業發展方面，蔣萬安提出松山機場遷建，整合機場及周邊300公頃土地打造「台北AI園區」，規劃100公頃AI產業聚落、90公頃住宅及支援性公共設施、110公頃公園綠地。市府估可創造12兆元產值，吸引6.5萬名就業人口及3.5萬名居住人口。

此外，規劃串聯北士科、內科及南港，打造AI與生技（Bio）共同創新中心，建置台北AI算力站及公共GPU算力中樞，成立AI旗艦創業基金，並透過「台北AI全球起飛計畫」提供國際法遵、專利及海外市場資源。

都市發展方面，「公辦都更5099」將第一階段住戶意願門檻由75%降至50%。