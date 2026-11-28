台北市長選舉結果揭曉，國民黨台北市長蔣萬安順利連任。蔣萬安競辦執行總幹事徐巧芯在社群媒體上發文，並引用「島嶼天光」歌詞喊「天色漸漸光，我們贏了！」她說，這些日子以來的攻擊、酸言酸語，在此時此刻終於有了證明，一切都很值得。

台北市長選戰落幕，蔣萬安最終以78萬票、領先民進黨候選人沈伯洋11萬票勝出。蔣萬安在致詞時表示，稍早已接到沈伯洋的祝賀電話，也藉此機會向沈伯洋及其競選團隊表達誠摯敬意。致詞最後，蔣萬安也向妻子石舫亘表達感謝，更罕見落淚、擁抱妻子，直呼「謝謝我最愛的人！」

徐巧芯在社群媒體發文，引用「島嶼天光」歌詞說「天色漸漸光，我們贏了！」她表示，這些日子以來的攻擊、酸言酸語，在此時此刻終於有了證明，一切都很值得。她也感謝一路相挺的台北市民，「昨天答應大家，只要出來投票，就一定會贏，如今我們做到了，無論順風、逆風，都會義無反顧、無所畏懼，一起勇往直前，謝謝你們」。