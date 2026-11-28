九合一選舉落幕，國民黨台北市長蔣萬安順利連任。蔣萬安競選總幹事羅智強在臉書發文表示，蔣萬安贏了，守住了台北，此時此刻最先浮上心頭的是「謝謝」和「心疼」，除了感謝並肩作戰的夥伴、一路相挺的市民等，也心疼這次沒能勝選的同志。

羅智強表示，蔣萬安贏了，守住了台北，他心中有千言萬語想說，一時之間卻不知道從何說起，最先浮上心頭的是「謝謝」和「心疼」。他說，他要感謝一路並肩作戰的夥伴、每一位台北市民、蔣萬安市府團隊的公務同仁，以及日以繼夜在社群上為共同理念站出來、發出聲音的網友們。

羅智強指出，想到這一次沒能勝選的同志，他很心疼，但大家一路走來的辛苦與努力，大家都看在眼裡，相信這些努力不會白費；接下來還有更重要的任務要一起繼續奮鬥，他明天將先從大安區開始，親自向大家說一聲謝謝，接下來也會找時間到台北市各地，當面向市民道謝。