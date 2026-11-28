台北市長蔣萬安連任成功，晚間8時許與夫人石舫亘抵達總部開票之夜。蔣萬安勝選感言最後表示「感謝我的太太、舫亘，也謝謝你們這麼喜愛他，謝謝我最愛的人石舫亘，謝謝大家」。蔣萬安給妻子石舫亘一個深情擁抱，兩人都紅了眼眶，全場為之動容。

蔣萬安也感謝那些沒有投票給他的市民朋友，表示每一張選票都代表市民最真實的聲音，蔣說他會與團隊會以最謙卑的心，深自檢討，未來四年，一定會加倍努力，做得更好，更細膩，爭取大家的認同。

蔣萬安今晚也特別感謝台中市長盧秀燕，表示在他最關鍵時刻接下主委重擔，帶領團隊穩定軍心，這一場勝利果實的之所以甜美，因為得來確實不易。謝謝盧秀燕及團隊、五位立委，幫他贏得這場選戰。

台北市長蔣萬安（右）連任成功，晚間到競選總部外向群眾表達談話，蔣萬安感謝妻子石舫亘（左），兩人都紅了眼眶，全場為之動容。記者林澔一／攝影

台北市長蔣萬安（右）連任成功，晚間到競選總部外向群眾表達談話，進場時受到支持者包圍歡呼、現場氣氛高昂。記者林澔一/攝影