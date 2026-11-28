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2026台北市長當選結果／承認敗選恭喜蔣萬安 沈伯洋：今晚又多繞一條遠路但不會後悔
2026全國地方選舉28日晚間結果揭曉，民進黨台北市長候選人沈伯洋惜敗現任國民黨籍市長蔣萬安，賴清德總統來到競總前送上擁抱給予安慰，蔡英文總統也到場給予勉勵。
賴總統坦言，固然應該理性接受這個結果，但是在情感上，看到這個結果的時候，還是要為一路辛苦的沈伯洋，還有一路相挺的小水滴們感到不捨。他想要給沈伯洋再一個擁抱、給予溫暖，也給沈伯洋一個熱烈掌聲，為他加油。賴總統表示，沈伯洋會繼續深耕，不會離開。
沈伯洋在發表敗選感言時表示，已致電恭喜蔣萬安連任台北市長，並說「今晚台北市民做了一個最好的決定，不論是誰勝選，都是台灣民主的勝利。」
沈伯洋說，他的座右銘是「最短的捷徑是繞遠路」，看來今天晚上又多了一條遠路，但他不會後悔，會繼續走在這條遠路上。
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