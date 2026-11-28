台北市長選舉，民進黨台北市長候選人沈伯洋晚間近8時於開票之夜北平東路主舞台，上台發表談話，並宣布敗選。

沈伯洋向台下支持者說，請相信台灣的民主，我們可以輸掉選舉，但不要輸掉台灣的民主，要檢討，檢討我沈伯洋就好。

也強調，民意永遠是對的，贏的時候要講，輸的時候更要講，也再次提出座右銘「最短的捷徑就是繞遠路」，表示會繼續走下去，「台北研究院」也會繼續做。底下支持者也高喊「你最棒！」回應。

隨後賴清德總統也到場，並與沈伯洋三度擁抱，最後沈伯洋妻子曾心慧跟女兒小麻糬也一起上台擁抱，台上的台北隊與台下的支持者也哭成一團。

台北市長選舉，民進黨台北市長候選人沈伯洋（左）晚間近8時於開票之夜北平東路主舞台，上台發表談話，並宣布敗選，沈伯洋妻子曾心慧（中）跟女兒小麻糬也一起上台擁抱，並向所有支持者致謝。記者胡經周／攝影

台北市長選舉，民進黨台北市長候選人沈伯洋晚間近8時於開票之夜北平東路主舞台，上台發表談話，並宣布敗選，台下的支持者哭成一團。記者胡經周／攝影

台北市長選舉，民進黨台北市長候選人沈伯洋（右）晚間近8時於開票之夜北平東路主舞台，上台發表談話，並宣布敗選，賴清德總統（左）也到場為沈伯洋加油打氣。記者胡經周／攝影

台北市長選舉，民進黨台北市長候選人沈伯洋晚間近8時於開票之夜北平東路主舞台，上台發表談話，並宣布敗選。記者胡經周／攝影

台北市長選舉，民進黨台北市長候選人沈伯洋（左）晚間近8時於開票之夜北平東路主舞台，上台發表談話，並宣布敗選，沈伯洋妻子曾心慧（中）跟女兒小麻糬也一起上台擁抱，並向所有支持者致謝。記者胡經周／攝影