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2026台北市長當選結果／發表敗選感言 沈伯洋：大家相信台灣的民主
台北市長選舉，民進黨台北市長候選人沈伯洋晚間近8時於開票之夜北平東路主舞台，上台發表談話，並宣布敗選。
沈伯洋向台下支持者說，請相信台灣的民主，我們可以輸掉選舉，但不要輸掉台灣的民主，要檢討，檢討我沈伯洋就好。
也強調，民意永遠是對的，贏的時候要講，輸的時候更要講，也再次提出座右銘「最短的捷徑就是繞遠路」，表示會繼續走下去，「台北研究院」也會繼續做。底下支持者也高喊「你最棒！」回應。
隨後賴清德總統也到場，並與沈伯洋三度擁抱，最後沈伯洋妻子曾心慧跟女兒小麻糬也一起上台擁抱，台上的台北隊與台下的支持者也哭成一團。
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