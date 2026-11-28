民進黨台北市長候選人沈伯洋今晚宣布敗選，前總統蔡英文在8時41分抵達沈伯洋競總後台，給予團隊加油打氣。蔡英文接受媒體採訪時，她直呼讓沈伯洋休息一下，但如果不從政太可惜；談到這次民進黨選情，她說，大家都盡力，政治總是一次又一次的被歷練。

蔡英文在晚間8時41分到沈伯洋競總後台，與團隊談話合影後，在50分後接受媒體受訪。媒體問到有沒有替沈伯洋打氣？會不會希望沈伯洋繼續選2028、2030。蔡英文說，打氣是一定要的，沈伯洋表現很好；「讓他（沈伯洋）休息一下，但是如果不從政太可惜了。」

媒體也問到這次民進黨地方選舉的成績？以及台中市由何欣純成功翻轉。蔡英文說，這次大家都盡力了，政治總是一次又一次的被歷練，不要放棄就好；席次確實增加了一些，也相信何欣純會是好的市長。

至於新北市長選情。蔡英文說，有點可惜，剛剛有看過蘇巧慧，蘇很堅強會努力。

媒體也問到沈伯洋接下來會不會帶小麻糬去遊樂園。沈伯洋牽著小麻糬的手笑回，希望有機會 但沒有抽到票。