台北市長選戰，民進黨候選人沈伯洋晚間7時47分已自行宣布落選，蔣萬安也在今晚8時10分左右抵達總部開票之夜。蔣萬安與太太石舫亘現身，不僅謝謝台中市長盧秀燕、民眾黨柯文哲、黃國昌等，還有他的團隊與支持者。甚至蔣萬安也感謝沒有投票給他的人，因為每一張反對票，每一分猶豫，都是對他與團隊，最直接的鞭策與督促。

蔣萬安勝選感言最後，蔣萬安也哭了，轉向一旁的太太石舫亘並且擁抱太太，表示「感謝我的太太、舫亘，也謝謝你們這麼喜愛他，謝謝我最愛的人石舫亘，謝謝大家」。

蔣萬安今晚8時20分左右票數已經贏得10萬票以上，蔣發表勝選感言時，跟現場的支持者說，今晚，經過漫長而激烈的民主洗禮，「我們一起走到了最後一刻，謝謝大家。」蔣並深深一鞠躬再度「謝謝大家」。

蔣也提到，稍早他可敬的對手沈伯洋也打電話給他，表達恭賀之意，在這裡，蔣也要向沈伯洋與競選團隊表達誠摯的敬意，表示因為這一場選舉，沈及支持者展現出來的熱情、理念與對台北關心，讓這場選戰非常具有張力與討論度，「謝謝，沈與其支持者，我們完成了一場民主盛宴，謝謝。」

蔣萬安今晚也感謝那些沒有投票給他的市民朋友，蔣說，在選舉的過程，每一張選票，都代表市民朋友最真實的聲音，「你們的選擇非常有意義，因為每一張反對票，每一分猶豫，都是對他與團隊，最直接的鞭策與督促，我聽到了你們的聲音，也感受到你們沈甸甸的提醒」，蔣說，他會與團隊會以最謙卑的心，深自檢討，未來四年，一定會加倍努力，做得更好，更細膩，爭取大家的認同。

蔣萬安說，當然他也要感謝，一路有來陪伴著他，一路堅持到底，支持萬安的好朋友，謝謝你們，在大雨中頂著寒風，或在街頭巷尾幫萬安吶喊、加油幫忙拉票，甚至緊握雙手，沒有離開，謝謝你們。

蔣萬安今晚也特別感謝「媽媽市長」盧秀燕市長，表示在他最關鍵時刻接下主委重擔，用最豐富的經驗，最溫暖的力量，帶領團隊穩定軍心，凝聚士氣，這一場勝利果實的之所以甜美，因為得來確實不易，謝謝盧秀燕及團隊、五位立委，幫他贏得這場選戰，謝謝。蔣也謝謝民眾黨夥伴，包括柯文哲、黃國昌及民眾黨所有戰友， 謝謝你們，在萬安最需要，拔刀相助，這分情誼、這分信任，蔣萬安會銘記在心，未來施政、議會，會基於共同理念，繼續向前。

「今晚，選舉已經結束，但是明天太陽身起時，台北只有一個共同目標，就是繼續大步向前」。蔣萬安說，這段期間，他的對手與團隊提出的寶貴件億，我也會好好研究思考，只要對台北市好，我們都會願意全力落實、海納百川，講到海納百川，他也要恭喜大家最喜愛的李四川，「恭喜川伯高票當選」，過去我們在台北市並肩作戰，未來不僅是鄰居，更是命運共同體，未來他與川伯繼續攜手向前，創造人民更大福祉。

蔣萬安說，偉大的台北市民用審慎的選票，對市府團隊這四年來施政的肯定，同時也確定理性、務實、中道這條道路的價值，當然也告訴我們，在台北市沈默的大眾，渴望的是安居樂業，務實解決問題，而不是政治的紛擾與喧囂，他也要由衷感謝每一位選務人員、警察同仁、志工夥伴及每一位北市府公務同仁，謝謝你們辛勞的付出，也讓今天各項選務平和順利完成，謝謝你們。

「勝選不是終點，而是更大責任開始，他與團隊會加倍努力，繼續拚，絕對不辜負所有市民的託付」。蔣也提到，謝謝大家，「明天開始，我們與市府團隊會繼續上工，繼續打拚。」

蔣萬安今晚8時10分左右抵達總部開票之夜。蔣萬安與太太石舫亘現身，不僅謝謝台中市長盧秀燕、民眾黨柯文哲、黃國昌等，還有他的團隊與支持者。甚至蔣也感謝沒有投票給他的人，蔣說，因為每一張反對票，每一分猶豫，都是對他與團隊，最直接的鞭策與督促。記者曾原信/攝影

蔣萬安勝選感言最後，蔣萬安也哭了，轉向一旁的太太石舫亘並且擁抱太太，表示「感謝我的太太、舫亘，也謝謝你們這麼喜愛他，謝謝我最愛的人石舫亘，謝謝大家。記者曾原信／攝影