2026全國地方選舉28日晚間結果揭曉，民進黨台北市長候選人沈伯洋惜敗現任國民黨籍市長蔣萬安。賴清德總統表示，雖然結果不如預期，也為一路相挺的小水滴們感到不捨，他想要給沈伯洋再一個擁抱、給予溫暖，為沈加油。

賴總統致詞表示，衷心感謝每位小水滴一路相挺到最後一刻，但也因為他們努力不夠，沒有辦法贏得最後的勝利，讓大家失望，他向大家表達最由衷的歉意。

賴總統說，他一直想起，當初他把這個重責大任交給沈伯洋的時候，就預期到會充滿各種困難、挑戰。但是沈伯洋表現非常傑出，不僅英姿煥發、神采飛揚，打得是何等的漂亮。

賴總統坦言，固然應該理性接受這個結果，但是在情感上，看到這個結果的時候，還是要為一路辛苦的沈伯洋，還有一路相挺的小水滴們感到不捨。他想要給沈伯洋再一個擁抱、給予溫暖，也給沈伯洋一個熱烈掌聲，為他加油。

賴總統提到，感謝沈伯洋如何的勇敢，面對各種困難，用其專業、學識、膽識，帶大家走過了一趟奇妙、光榮的旅程。請大家再給沈伯洋一個熱烈的掌聲。

「這個結果並非我們所預期的」，賴總統說，剛看到許多小水滴、夥伴，都難過到流下眼淚。他也希望擁抱各位，一個一個擁抱，一個一個擦乾大家的眼淚，輕聲地跟大家說「不要難過」，大家把難過化為力量。

賴總統表示，沈伯洋會繼續深耕，不會離開。洋流也不要散去，永遠團結在一起，為了這個城市、也為了這個國家。有道是「不以成敗論英雄」。固然選票上沒有贏過對方，沒有贏得這次選舉，但是過程中贏得了大家的尊敬與肯定。

他指出，沈伯洋跟小水滴們所匯聚的洋流，已經改變了台灣的選舉文化。不僅僅堅持正面選舉，對於任何的抹黑、攻擊、造謠，一概不予回應。同時沈伯洋力行市民主義，要讓市民參與這場選舉，也讓市民未來參與整個市政的推動。

賴總統說，他永遠都記得，當初提名沈伯洋的時候，沈跟台北市民報告，說一個城市的靈魂是市民的參與，而不是當權者的權柄跟光環。在這個競選的過程當中，大家可以充分感受出來。

賴總統也說，他想到台灣話有一句俗話：「田螺含水過冬」，這一次挑戰沒有成功，大家就含水過冬，一口氣都不要散，團結在一起，下次一定有機會。千言萬語，總是要感謝大家，同時也要肯定沈伯洋，這次所提名的新世代，已經開啟出一個新的時代，贏得社會的希望，大家繼續努力。