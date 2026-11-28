台北市長蔣萬安28日發表勝選感言時表示，選舉已經結束，明天太陽升起時，台北只有一個共同目標，就是繼續大步向前。他承諾，對手及其團隊在選戰期間提出的寶貴建議，他會好好研究、認真思考，只要對台北市好、對市民有利，都願意全力落實，「海納百川」。

蔣萬安表示，稍早「可敬的對手」沈伯洋已致電恭賀，他也向沈伯洋及其競選團隊致上誠摯敬意，表示雙方支持者展現的熱情與理念，讓這場選戰非常具有張力與討論度，「我們一起完成了一場民主盛宴」。

蔣萬安也特別感謝沒有投票給他的市民，指每一張反對票、每一份猶豫，都是對他與團隊最直接的鞭策與督促，「我聽到了你們的聲音」。他表示，團隊會以最謙卑的心深自檢討，未來四年一定加倍努力，做得更好、更細膩，爭取大家認同。

對於選戰過程，蔣萬安特別感謝擔任競選總部主任委員的盧秀燕市長，表示她在最關鍵的時候義不容辭接下重擔，穩定軍心、凝聚士氣，「這一場勝利的果實之所以甜美，因為得來確實不易」。他也感謝民眾黨柯文哲市長、黃國昌主席及民眾黨戰友在最需要時「拔刀相助」，未來不論在市政或議會，都會基於共同理念繼續向前。

蔣萬安說，台北市民用選票肯定市府團隊四年來的施政，也確定了「理性、務實、中道」路線的價值，並告訴團隊台北市沉默的大眾渴望的是安居樂業、務實解決問題，而不是政治的紛擾與喧囂。

蔣萬安也恭喜「最親密、最堅實的戰友」李四川高票當選，指過去兩人在台北市並肩作戰，未來台北、新北不只是鄰居，更是命運共同體，將繼續攜手為市民創造更大福祉。

蔣萬安強調，勝選不是終點，而是更大責任的開始，團隊會加倍努力，絕對不負市民託付，明天開始市府團隊就會繼續上工、打拚。他最後也感謝太太石舫亘，以及堅守崗位的選務人員、警察、志工與市府公務同仁，讓選務平和順利完成。