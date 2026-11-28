民進黨台北市長候選人沈伯洋28日在選舉結果揭曉後，於競選總部向支持者發表敗選感言，坦言「我輸了」，並表示已致電蔣市長恭喜連任。他以「四件事」向支持者喊話，呼籲相信開票程序，並表示敗選責任由他一人承擔。

沈伯洋首先感謝投票給他的市民，也感謝沒有投給他、但願意聽完政見的市民。他表示，自己這一路走了199天，但台北隊議員與議員參選人在戰場上堅持得更久。

第二件事，長年研究假消息與認知作戰的沈伯洋指出，選後支持者難過之際最容易被「見縫插針」，可能出現質疑票數或開票程序的討論。他呼籲支持者相信台灣的民主、監票員與開票程序，「結果是真的」，看到相關訊息不要轉傳，「我們可以輸掉一場選舉，但是我們不要輸掉台灣的民主」。他也重申，不管誰勝選，都是台北的勝利、民主的勝利。

第三件事，沈伯洋請支持者「檢討沈伯洋就好」，不要檢討台北、天氣或投票率，也不要檢討沒有投給他的市民，「他們不是我們的敵人，他們是我們的鄰居」。他強調，「民意永遠是對的，這句話贏的時候要講，輸的時候更要講」。

第四件事，沈伯洋要支持者好好過日子，把這幾個月錯過的劇、書與動畫補回來，也可以去走走台北。他特別請經歷過長期民主奮鬥的支持者，接住「政治初戀」的朋友；若網路上有惡意挑釁，不妨先停一兩天。他並引述14年前有人在這樣的夜晚說過的話：「我們可以哭泣，但是不要洩氣」，強調「輸掉這場選舉的是沈伯洋自己，但你們沒有輸」。

對於未來動向，沈伯洋表示，競選期間提出的政策與市民幾十萬筆建言，他已告訴台北市長蔣萬安將彙整提供，因為對市民與城市都有幫助；他也承諾過要繼續做「台北研究員」，未來幾年將持續與市民討論、研究市政。他說，這不是洋流號航道的終點，而是新旅程的開端，最後以「台北，謝謝你」作結。