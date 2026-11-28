九合一大選持續開票中，民進黨台北市長候選人沈伯洋挑戰爭取連任台北市長蔣萬安，更帶起「洋流」旋風席捲全台，不過今天下午4時一開票，沈票數持續落後蔣，沈伯洋與妻子、團隊晚間7時26分抵達舞台後台，隨後上台宣布敗選，台下不少支持者聽到敗選，忍不住哭泣，場面低落。

中選會現階段開票已過半，截至晚間19時41分，不前蔣萬安持續以58萬2098票領先沈伯洋49萬3120票，沈伯洋競總前聚集不少小水滴支持者，看到票數落後，數神情嚴肅，緊盯開票狀況，也由有支持者眼眶泛紅，不過支持者高喊「逆轉勝」、「沈伯洋加油」等打氣，希望奇蹟出現，而台上主持人吳思瑤主持也忍不住哽咽，難掩失落之情。

沈伯洋約7時45分與議員小雞等人上來，沈伯洋表示，他謝謝每一位支持他的市民朋友，也謝謝沒有投給他市民朋友願意聽他把政策講完，也謝謝議員小雞喊話當選議員繼續監督市政為台北一起努力，更謝謝團隊工作人員及洋流艦隊船員陪他掃市場，也謝謝的老婆曾心慧、女兒小麻糬陪伴他走這一條路。

沈伯洋也呼籲，現階段最容易被見縫插針的時候，票有沒有問題、開票程序有沒問題，但請大家相信台灣民主、開票程序，當大家看到這些訊息，不要轉傳，「民意永遠是對的」這句話贏的時候要講輸的時候更要講。這場選舉責任在他一人身上不要去檢討任何人，今天不管誰勝選都是台北、民主的勝利。

沈伯洋也感謝支持者這幾個月追隨，有很多朋友為追洋流有些劇都沒有追，該打的電動也都沒有打，漏掉的劇回去追一追，漫畫、書也可以回去追一追，「GTA6可以跟我一樣可以打開。」可以把手邊想要做的事情把它完成，若網路上有一些惡意、挑釁，就先把手機、網路停一天兩天，讓自己心靈沉澱。

沈伯洋也說，洋流在台北可能已是數十年，甚至在台灣數百年，在不同的時代會被賦予不同的名稱，但洋流會繼續，就歷史、民主累積過程一樣有短暫的成功跟失敗。但承載的勇敢、台灣精神，永遠不會衰敗，請大家還是一樣，對孤單、弱勢、苦痛、流淚、悲苦、找不到呼吸空間的人伸出援手，他會成為各位的靠山也會繼續做這些事情。

沈伯洋表示，他提出很多的政策，還有各位的建言幾十萬筆資料，剛剛也和蔣萬安說會彙整給他，這個對市民、城市都會有幫助，而台北研究院他還是會繼續做，也謝謝所有人陪他走過溫暖旅程，看我都已經四十幾歲了，還在中年轉職，但是竟然在四十幾歲的時候，認識了那麼大一群的好朋友，這是很不簡單的事」。

台北市長蔣萬安連任成功，晚間與妻子石舫亘一同步上舞台向支持者致意。記者曾原信／攝影