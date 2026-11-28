民進黨台北市長候選人沈伯洋今晚7時47分，與民進黨議員們上台，沈伯洋向台下支持者說，結果我輸了。確定宣布敗選。賴清德總統在晚間8時8分上台，溫暖地給予沈伯洋擁抱，謝謝沈和小水滴一路的辛苦「把難過化為力量，伯洋會繼續深耕，不會離開，洋流不要散去、永遠團結，為了這個城市和國家。」

賴清德說，勇敢堅強的伯洋，台北隊各位成員，親愛的小水滴，各位伙伴大家晚安。首先要衷心感謝每位小水滴一路相挺到最後一刻，但也因為我們努力不夠，沒有辦法贏得最後勝利，讓大家失望，也要表達最由衷的歉意。

賴清德說，一直在相信，當初他把重責大任交給沈伯洋時，就預期到各種困難和挑戰，但是伯洋表現傑出，不僅僅英姿煥發、神采飛揚，打得何等漂亮。固然要理性接受結果，但是情感上，看到結果時候，還是要為一路辛苦的伯洋、相挺小水滴感到不捨。

賴清德說，想要給伯洋一個溫暖擁抱。感謝沈如何勇敢，用專業、學識、膽識走過光榮的旅程，結果並非預期，很多難過到流下眼淚，他也希望一個個擁抱、擦乾眼淚，輕輕說不要難過，把難過化為力量，伯洋會繼續深耕，不會離開，洋流不要散去、永遠團結，為了這個城市和國家。

賴清德說，固然在選票上沒有贏得市長選舉，但是過程中贏得大家尊敬，我們贏得大家肯定。伯洋跟小水滴匯聚的洋流，改變台灣選舉文化，不僅僅堅持正面選舉，為任何抹黑攻擊造謠，不遺餘力，力行市民主義，讓市民參與選舉、市政討論。

賴清德說，永遠記得當初提名時，沈伯洋說城市靈魂是市民參與，不是當權者的權柄。希望洋流一口氣不要散，下次一定有機會。感謝大家也肯定伯洋，這次提名新世代，開啟出新時代，看到社會未來的希望，繼續努力好不好，