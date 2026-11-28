北市長選舉開票，台北市長蔣萬安票數一路持續穩定領先對手沈伯洋，據了解，沈伯洋晚間7時30分抵達沈陣營總部前，有致電台北市長蔣萬安，沈電話中表示，等會他就會上台講這次的選舉結果，也有提到這陣子有一些不錯的市政建議，會再跟蔣萬安分享。蔣萬安也在電話中跟沈伯洋表達，好的市政建議，北市府都會採用，「為台北市大家一起加油！」

蔣萬安競選總部今晚現場氣氛相當嗨，支持者全程緊盯開票狀況，因蔣萬安票數一路穩定領先，到晚間7時過後，票數有逐漸拉開，現場除了歡呼聲，蔣萬安凍蒜聲也不斷，蔣萬安預計將在晚間7時55分，抵達總部會場發表談話。

蔣萬安競選總部今晚現場氣氛相當嗨，支持者全程緊盯開票狀況，現場除了歡呼聲，蔣萬安凍蒜聲也不斷，蔣萬安預計將在晚間7時55分，抵達總部會場發表談話。記者林澔一/攝影