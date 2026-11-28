聽新聞
0:00 / 0:00
2026台北市長當選結果／沈伯洋致電願分享市政建議 蔣萬安允諾「一起加油」：好建議都會採用
北市長選舉開票，台北市長蔣萬安票數一路持續穩定領先對手沈伯洋，據了解，沈伯洋晚間7時30分抵達沈陣營總部前，有致電台北市長蔣萬安，沈電話中表示，等會他就會上台講這次的選舉結果，也有提到這陣子有一些不錯的市政建議，會再跟蔣萬安分享。蔣萬安也在電話中跟沈伯洋表達，好的市政建議，北市府都會採用，「為台北市大家一起加油！」
蔣萬安競選總部今晚現場氣氛相當嗨，支持者全程緊盯開票狀況，因蔣萬安票數一路穩定領先，到晚間7時過後，票數有逐漸拉開，現場除了歡呼聲，蔣萬安凍蒜聲也不斷，蔣萬安預計將在晚間7時55分，抵達總部會場發表談話。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。