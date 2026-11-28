台北市長選戰開票到傍晚6時多，台北市長蔣萬安的票數持續穩定領先對手沈伯洋，蔣萬安競選總部現場氣氛相當嗨，支持者全程緊盯開票狀況，現場除了歡呼聲，蔣萬安凍蒜聲也不斷。據了解，蔣萬安也預計將在晚間8時，抵達總部會場發表談話。

蔣萬安競選總部開票之夜現場，愈晚氣氛愈來愈熱。支持者擠爆總部旁開票之夜舞台，北市副市長林奕華也約在晚間5時40分左右到場，林奕華一到，支持者不斷要求合照。林奕華說，她提早來，知道還在開票過程，但知道有這麼多蔣萬安支持者在場，一定要先來表達感謝，並且對支持者深深一鞠躬。

今天下午四時起各投開票所的開票狀況，支持者從中午開始，就陸續湧入蔣萬安競選總部，大家都相當緊張，緊盯著電視螢幕的開票狀況，只要有票數進來，支持者就開始歡呼。

蔣萬安競選總部開票之夜現場，愈晚氣氛愈來愈熱，支持者擠爆總部旁開票之夜舞台。記者曾原信／攝影

北市副市長林奕華也約在晚間5時40分左右到場，林奕華一到，支持者不斷要求合照。記者曾原信／攝影

蔣萬安競選總部開票之夜現場，愈晚氣氛愈來愈熱，支持者擠爆總部旁開票之夜舞台。記者林澔一／攝影