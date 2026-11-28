九合一大選進入開票階段，台北市長選戰備受關注，Threads也湧現大量討論。民進黨候選人沈伯洋開票持續落後，讓不少「小水滴」（洋流支持者）情緒低落。有網友發文列出6點觀察，認為部分沈伯洋支持者可能過度受到社群同溫層影響，高估候選人的支持度，且大型造勢活動、競選口號未必能有效爭取不同政治立場的選民。貼文引發正反意見，也有沈伯洋支持者理性表示，儘管認同候選人，選前卻始終認為台北市是一場相當艱難的選戰。

原PO發文指出，若選前認為沈伯洋能夠大贏10萬票以上，可能代表平時接觸的媒體及社群資訊管道過於單一，忽略不同政治立場選民對沈伯洋的觀感。此外，大規模的街頭宣傳及造勢活動，除了凝聚自身支持者，也可能刺激不同立場的選民出門投票，形成另一股催票力量。

原PO也認為，「你的市長XXX」及過去「大罷免，大成功」等政治口號，雖然能夠凝聚支持者，卻未必能向其他選民傳達具體訴求，甚至可能引發反感。他也指出，不同政治立場的民眾對沈伯洋的個人形象及談吐有截然不同的解讀。不過，原PO認為，即使雙北選情不如部分支持者預期，也不見得對賴清德2028年總統選情不利，並認為沈伯洋的競選聲勢已對其他地區選情產生一定帶動效果。

有網友認同原PO對社群同溫層的觀察，也有沈伯洋支持者表示，自己並未因網路聲量而過度樂觀看待選情，「應該很少人會覺得沈伯洋很穩，我支持他，但一直覺得還是很難很難」、「我支持沈，但從不認為會大勝，能五五波已經很漂亮了」。另有支持者以「願投服輸」表達尊重民主選舉結果的態度。

另一方面，也有沈伯洋支持者在Threads發文，坦言看到蔣萬安在開票過程中持續領先，感到相當焦慮及難過，引來不少同樣關注選情的網友留言。不過，也有支持者肯定沈伯洋此次競選表現，以當時的開票票數為據表示，「其實就算沈伯洋輸了，但他也打了非常漂亮的一仗，在這麼深藍的台北市，不到5萬的差距算很厲害了」。另有網友提醒，開票尚未結束，不必過早下定論，該篇貼文的原PO後續也多次回覆表示，「這是民主社會，只能尊重」。