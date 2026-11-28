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台北市長即時開票／「章魚里」天玉里選票開完 蔣萬安2565票勝沈伯洋2370票
台北市士林區天玉里素有「章魚里」之稱，過往開票結果與全市得票率相去不遠，今年市長選舉更受矚目。選務人員下午4時許開票一路到5時42分全數開完，國民黨候選人蔣萬安2565票、民進黨候選人沈伯洋2370票，最終結果仍以中央選舉委員會為主。
天玉里過往開票結果幾乎與大選相似，尤其2022年台北市長選舉，誤差值更不到1%。今年天玉里選舉人人數為6983位，6個投開票所設在天母國小，直至下午5時30分只剩1個台北市長的票匭，5時42分全數開完。
現場開票結果出爐，蔣萬安在天玉里共獲2565票，沈伯洋2370票居次，兩人相差195票。
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