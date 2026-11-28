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台北市長即時開票／蔣萬安穩定領先 沈伯洋競總支持者屏氣凝神緊盯開票
九合一大選開票中，台北市長蔣萬安對決民進黨台北市長候選人沈伯洋，根據沈競總大螢幕顯示，蔣萬安目前30萬8586票領先沈伯洋26萬1839票，沈伯洋競選總部現場目前氣氛嚴肅，支持者緊盯大螢幕，屏氣凝神不敢說話，不過主持人也喊話抱持希望、信心沈伯洋一定會贏，支持者也彼此喊話打氣。
傍晚4時35分，新聞轉播到北市議員苗博雅說，開票前1小時，還說不準。此時，支持者神情依舊沒有鬆懈，邊看著手機螢幕掌握最新開票訊息。
主持人林昱彤信心喊話，新北蘇巧慧、台中何欣純穩穩領先中，沈伯洋會贏對不對！「我們一起努力、一定可以」主持人蔡一愷也喊話「抱持希望、抱持信心，我們一定會贏。」
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