台北市長選戰，今天下午四時起各投開票所已陸續開票。台北市長蔣萬安競選總部，從中午開始已聚集相當多支持者。下午四時開票後，台北市長蔣萬安目前票數穩定領先對手沈伯洋，到傍晚5時左右，開出來的票數領先約2萬票左右，不過支持者仍緊盯票數變化，大家心情都相當緊張。

蔣萬安位於南京東路上的競選總部，從中午開始，陸續有支持者湧入，許多支持者手拿國旗、蔣萬安旗幟，要幫蔣萬安加油。

四時開始開票，還有支持者現場喊三二一倒數，緊張程度可見一斑，大家都緊盯螢幕的開票狀況，只要有票數進來，支持者就開始歡呼，現場氣氛相當緊張，愈晚總部人潮也愈來愈多。

蔣萬安位於南京東路上的競選總部，從中午開始，陸續有支持者湧入，許多支持者手拿國旗、蔣萬安旗幟，要幫蔣萬安加油。記者曾原信／攝影