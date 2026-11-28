九合一地方選舉今投開票，民進黨台北市長候選人沈伯洋在北平東路的競選總部今下午3時多已聚集人潮。目前已開始開票，支持者們緊盯舞台螢幕，只要雙方票數一有拉扯，不時傳來歡呼。

沈伯洋競辦在北平東路前舉辦開票之夜，在約近下午4時結束投票時，支持者們開始倒數計時，現場氣氛宛如嘉年華會。

約莫下午4時10多分時，舞台前的開票轉播已有陸續票數進來，支持者們眼神緊盯螢幕，兩方一有拉鋸便搖旗歡呼。

北平東路前的沈伯洋競選總部。記者洪子凱／攝影