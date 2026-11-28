台北市長選戰，今天下午四時投票結束，各投開票所已開始陸續開票。台北市長蔣萬安競選總部，從中午開始已經有支持者到場關心，下午兩點多，總部旁舞台及競選選部，也開始有愈來愈多支持者聚集，下午四時開票前，支持者愈來愈多，大家緊盯開票狀況。

蔣萬安位於南京東路上的競選總部，下午四時開始開票前，已經聚集相當多支持者，甚至開始開票前，現場還有人喊出三二一，緊張程度可想而知。大家緊盯著電視螢幕的開票狀況，只要一有票數開出，支持者就開始驚呼，氣氛相當緊張。