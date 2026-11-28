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台北市長即時開票／選戰最神指標！「章魚里」天玉里開票中 台北市長選舉結果受矚
2026年九合一選舉今天投開票，下午4時投票截止。北市被稱為「章魚里」的士林區天玉里選舉人人數為6983位，在天母國小設有6個投開票所，選務人員已著手開票作業；市長選舉結果如何，天玉里開票結果備受關注。
天玉里歷屆選舉開票結果，與大選最後整體結果相近，往往被視為選舉指標里，也被稱為北市「章魚里」。2022年市長選舉，國民黨蔣萬安的全市得票率42.29%、天玉里則是41.37%，誤差值僅0.92%，民進黨陳時中分別是31.93%、天玉里34.57%，無黨籍黃珊珊則是25.14%、天玉里23.64%。
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