九合一地方選舉今投開票，民進黨台北市長候選人沈伯洋在北平東路的競選總部今下午3時多已聚集人潮。目前已開始開票，支持者們緊盯舞台螢幕，只要雙方票數一有拉扯，不時傳來歡呼。

2026-11-28 16:22