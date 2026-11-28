聽新聞
0:00 / 0:00
5行政區破7成！台北市最新一波投票率曝光 民政局統計：平均投票率68.85%
2026年九合一選舉上午8時至下午4時舉行投票，台北市天氣晴朗，不少投票所一早就出現排隊人潮。下午4時投票結束隨即開票。北市民政局指出，統計至下午3時30分，北市12行政區平均投票率68.85%。
投票將持續至今日下午4時結束，各投票所將改為開票所，進行開票作業。根據2022年市長選舉，當年是蔣萬安、陳時中、黃珊珊「三腳督」，投票率67.7%。
北市民政局下午公布的投票率，12行政區各區公所回報目前初估的投票率為68.85%，各區累計投票率：松山71.09%；信義69.70%；大安67.45%；中山66.93%；中正70.59%；大同70.73%；萬華65.65%；文山68.28%；南港72.19%；內湖67.05%；士林70.16%；北投69.73%。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。