九合一選戰今日登場，民進黨台北市長候選人沈伯洋與妻小今日上午9時現身金華國中投開票所投票，更有不少民眾聚集於此看到沈到來紛紛湧上前拍照，沈受訪表示心情很開朗，更甜喊妻子與女兒是他「最大幸運」，待會投完票會一起去吃早餐。

沈伯洋今天原定上午8時30分前往金華國中投票，不過接近9時才與妻子曾心慧、女兒「小麻糬」抵達投開票所，沈身穿與平常差不多西裝外套搭T恤抵達投開票所。

沈伯洋表示，昨天一整天發生好多事情，光是把訊息看完就花了一小時，至於女兒昨天也太興奮，回家後沒辦法早點就寢，12點多才睡，今天也比較晚起床，而自己在女兒睡著後吃點清粥小菜，大概2、3點睡。

被問到是否有帶幸運物，沈伯洋甜喊「我最大幸運就是我老婆和小孩。」至於晚上是否會一家人一起看開票，沈表示，昨天還沒討論到這件事，待會投完票後會一起去吃個早餐討論「很久沒一起吃東西了」。

民進黨台北市長參選人沈伯洋與妻女前往金華國中投開票所投票。記者洪子凱／攝影