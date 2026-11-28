九合一選舉今天投開票，台北天氣晴朗。被喻為「章魚里」的北市士林區天玉里，投票結果受矚目，不少人還沒8時就出門到天母國小投開票所排隊等投票。有民眾直呼很緊張，也觀察今年早起投票的人潮更甚以往，台灣是民主國家，期待開票結果。

歷屆選舉以來，外界發現有些里的開票結果與總統、縣市首長最終結果相近，往往被視為選舉指標里，也被稱為「章魚里」，北市以天玉里最為人知曉。

台北市長2006年至2022年共5次市長選舉，唯獨2018年天玉里的勝負結果與全市不同。以2022年為例，國民黨蔣萬安的全市得票率42.29%、天玉里則是41.37%，誤差值僅0.92%，民進黨陳時中分別是31.93%、天玉里34.57%，無黨籍黃珊珊則是25.14%、天玉里23.64%。

天玉里是士林區人口最多的里，今年台北市長選舉開票結果備受關注，今年的投開票所與天山里、天壽里都在天母國小。

天玉里民陳小姐說，朋友間會討論市長選舉，歷屆以來，最積極就是這一次，討論風氣比較旺；她過往沒這麼早來投票，晚一點比較少人，今年是想要趕快投完票，因為很緊張，特別早來。「章魚里」結果應該是機會，雖然大家都這麼講，但的確天玉里開票時，她也是滿緊張。

天玉里民張小姐表示，她是早起的人，7時許就來投票，人滿多的，體感比之前投票多一點點。因為市長選舉只有選一個人，自己已經選好了，我們是民主國家，期待開票結果。

天玉里民王先生提到，自己是中間選民，他是被拉票的對象，妻女說要早點來。

里民陳先生表示，每次選舉都7時許來，以前沒這麼多人，今天特別多人，可感受到這次選舉非常踴躍，很期待結果。今天要上班而提早出門投票的鄭先生則說，以往8時前就來排隊，人都少少的，但今早感覺人潮比以前多3倍，平常心看待投票結果，「票多的贏、票少的輸。」

北市士林區天玉里的投開票所設在天母國小。記者林佳彣／攝影

北市士林區天玉里、天山里、天壽里的投開票所設在天母國小，許多人今天一早投完票離開。記者林佳彣／攝影