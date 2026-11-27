台北市長蔣萬安昨晚在凱道舉辦「光榮台北、團結向前」選前之夜，許多年輕人湧入，還有人寫明信片感謝蔣萬安守著台北人的用水，現場氣氛溫情；蔣萬安表示，台北已經大刀闊斧地發展，絕不能讓四年的努力歸零，更不能讓台北陷入巨大的不安和恐懼，「明天開始，希望的陽光就會照亮台北每一個角落」。

晚間七時登場前，凱道人潮已經蔓延到景福門，晚間九時廿分左右，主辦單位宣布已突破十五萬人，現場出現許多年輕面孔，有支持者直呼「這是凱道活動藍營最多年輕人的一次」。

藍營「三子」台中市長盧秀燕、立法院長韓國瑜和新北市長侯友宜到場，新北市長候選人李四川跨區站台。揭露北市府三擋翡翠水庫設光電板的「水庫阿姨」坐在搖滾區，主持人介紹時，現場響起熱烈歡呼。她說「希望大家為了水，再努力一個晚上，多拉票，為了我們的水，我們真的要感激蔣市長。」

韓國瑜說，今年台北市長選舉是一場骯髒的選舉，全台百分之九十五以上的媒體、網路全力攻擊蔣萬安一人，「一條白人牙膏完全被打成黑人牙膏，沒有這種選舉，這不是民主。」他說，今天台灣民主到了最危險的一刻，司法不當介入，媒體完全不公平，民調武器化，行政院長不副署。

韓國瑜指民進黨走向獨裁，讓他想到一棵樹長了果實，人吃了死掉，去罵那棵樹為什麼要長有毒的水果？「樹說，我怎麼知道我有毒啊？」民進黨政府就是這樣，「我們告訴他不能再往前走」，支持者、執政者卻說「我們怎麼知道在獨裁？我們也是愛台灣。」

蔣萬安壓軸進場表示，他要向沒有特定政黨色彩的市民朋友說，這幾個日子以來你們都很累了，因為有太多為了政治利益所製造的對立跟仇恨，也有太多不實的造謠跟抹黑，讓原本和平理性的台北不再平靜。

「我想要問一問，這真的是我們想要的台北嗎？」蔣萬安說，或許對政治厭倦，還在猶豫要投票嗎，但想想希望未來孩子要在什麼樣的環境成長、生活？這張選票超越黨派、超越藍綠，要投給專業與理性、安定與進步、正直與善良，向政治的紛擾與惡鬥說不，讓台北的一切回歸建設與服務的正軌。