民進黨台北市長候選人沈伯洋昨線上進行「市民之夜」，號稱直播破五十萬人次觀看。沈伯洋請來洋流設計師、聽障花店老闆、競總成員等人對談，妻子曾心慧和女兒「小麻糬」也驚喜現身。沈感性說，「不是我推著大家，而是大家一起乘著洋流而行、乘風破浪不斷往前進；微弱的光會慢慢放大變亮。」

沈伯洋因封路辦選前之夜引發民怨，改以線上直播，昨傍晚五時廿分左右，支持者已聚集在北平東路競總前，拿著旗幟揮舞喊口號。

沈伯洋鼓勵支持者揪團看直播，競選團隊在直播前夕推線上地圖，短短一晚便吸引超過三百家餐廳、咖啡廳等據點申請響應。在傍晚六時廿分許已有不少支持者到競總附近的店家，一同看直播。

活動邀請神祕嘉賓是沈伯洋在內湖台北花市遇到的一名聽障花市老闆，他抱著裝飾洋流飄帶的花束進場送給沈伯洋，拿出紙條上寫「我是啞巴人，內湖花市順起來，大家好，台北順起來，開心！」

沈伯洋分享，原本實體的活動是要請廿、卅名市民朋友站上舞台講話，像是市民主委的Lidiya、蔥抓餅阿姨孫佩霞、士林賣香腸的大姐，饒河街夜市放著島嶼天光的玉米攤等，自己非常感動那時洋流還沒出現，有時從事政治活動會覺得很孤單，不知道什麼時候走到彼岸。

曾心慧和女兒「小麻糬」登場時，直播人數突破四十萬人次，「小麻糬」也不時靠在沈伯洋身上撒嬌。曾心慧說，常遇到小水滴說「小麻糬你爸爸很棒，他是英雄」，很謝謝大家一路上給超多溫暖。

賴總統在晚間約九時許也現身，他身穿法披並送上金桔茶、小熊餅乾當宵夜給沈伯洋，他說，昨晚本來是實體選前之夜，但交通緣故而當機立斷線上改為直播，這代表「沈伯洋一直把市民放在最優先。」