今天投票，首都之戰昨藍綠車掃大拚場，台北市長蔣萬安、民進黨市長候選人沈伯洋都疾呼催票，兩人車掃還巧遇，蔣萬安有風度地揮手，也拿出麥克風高喊「對面的沈委員團隊，加油加油！」沈伯洋也回「謝謝」；雙方支持者大舉出籠，街頭選戰氛圍激烈。

蔣萬安大車掃從競選總部南京東路出發，終點在北投磺港路，因範圍相當大，蔣車隊加快速度，但民眾熱情絲毫不減，沿途許多民眾看到蔣車隊停等，小跑步衝上前親自跟蔣萬安握手表達支持；大安森林公園有運動民眾隔著公園喬木跳起來高喊「蔣萬安加油」，蔣也墊腳尖揮手回應。

車掃來到「本命區」松山區民生社區一帶，大批支持者拿著國旗、安可旗幟湧上高喊凍蒜，還有人遞信、有人上前握手，爭相跟蔣萬安握手，蔣高喊「萬安回家了，拜託大家，就差大家這一票」。作陪的國民黨立委徐巧芯看到認識的支持者從家裡跑出來激動吶喊幫蔣萬安加油，忍不住拭淚；她說，很多支持者都是以前爬樓梯拜票認識，叫得出名字，讓他們都很感動。

沈伯洋上午從競選總部出發大車掃，停靠包含萬華龍山寺、士林北藝中心、南港展覽館、國父紀念館、大安森林公園等六個點快閃短講。他說，把洋流號變成肥皂箱，也怕影響交通，所以路段選擇比較單純，就是幾個幹道，各停留十五分鐘。

首站到艋舺龍山寺，大批支持者在廟前廣場等候，有人把飄帶綁在頭髮、背包上，甚至拿出大型洋流旗幟現身，同時看車掃直播，互相提醒車隊位置。沈伯洋提醒，請支持者打給本來就答應要投票的朋友，問候「你明天幾點要出門投票」。