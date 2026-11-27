台北市長蔣萬安今天與黨籍市議員候選人、民眾黨市議員候選人一同在凱道上舉行選前之夜，現場湧入萬名支持者塞滿景福門前，熱情支持者手拿台北安可、國旗等，並高喊各式各樣的口號，「凍蒜」聲不絕於耳，現場相當熱鬧。

蔣萬安壓軸以大進場登場，與黨籍市議員候選人一同在台上向民眾拜票請託，最終妻子石舫亘登場，擁抱蔣萬安並為他拭去臉上汗珠，眾人一同高唱明天會更好，結束這場選前最後的大型造勢晚會。

台北市長蔣萬安（右三）今天在凱道上舉行選前之夜，妻子石舫亘（左四）壓軸上台，為他擦去臉上的汗珠。記者許正宏／攝影

台北市長蔣萬安今天在凱道上舉行選前之夜，現場湧入萬名支持者塞滿景福門前，熱情支持者手拿國旗「凍蒜」不絕於耳，現場相當熱鬧。記者許正宏／攝影