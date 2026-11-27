選前倒數最後10個小時，台北市長蔣萬安今晚在凱道舉辦選前之夜，凱道聚集突破15萬人。晚間9時10分的大進場，蔣萬安走了超過10分鐘。蔣說，此刻我們正站在關鍵十字路口。「這場選舉不是政黨輸贏，也不是個人得失，而是已經起步的國際布局及友善建設，是不是能夠繼續往前走選擇。」

蔣萬安今天也有感而發提到，這四年來，他的白頭髮變多，皺紋增加，每天的行程變滿，陪伴家人的時間變少，肩上的責任更重了。但是有三件事情，從他踏入政壇的第一天到今天，從來沒有改變。

「第一，我傾聽的態度沒有變。」蔣說，不管是清晨市場大喊「市長加油」的攤商大姊，或是晚上在路上奔波的外送大哥，你們的心聲都是萬安施政的指南針。你們的小事都是萬安的大事。

「第二，我少說多做的性格沒有變。」蔣萬安也提到，他不擅長花俏的政治語言，也不喜歡激烈的口水來爭取版面。因為他相信、也知道，口水沒辦法蓋起一座座捷運站，謾罵也不會讓都更變快。身為首都市長，要成為一座城市最穩固的基石，而不是政治舞台上面的演員，對不對？

「第三，我溫柔而堅定的信念沒有變。」蔣提到，面對市民朋友的託付，他謙卑柔軟，但是，是要捍衛市民的權益、守護城市的安全這樣的底線，「我寸土不讓，堅持到底。」

蔣提到，前陣子有人企圖要在翡翠水庫設置光電板，這是攸關大台北地區六百多萬市民的用水安全，絕對不容許有絲毫破壞和汙染的風險。今天有一位神秘的嘉賓坐在台下，就是水庫阿姨，蔣也再度向所有支持者說，「為了守護所有市民朋友喝水的安全，萬安堅決說不，絕不妥協，也是我對台北市的承諾，該堅持的原則絕不退讓！」

「這就是蔣萬安，十年如一日，乾乾淨淨、誠誠懇懇、戰戰兢兢，全副心力奉獻給台北的蔣萬安。」蔣說，在電視機前、手機螢幕前，平常不太談政治、沒有特定政黨色彩的市民朋友說，這段時間、這幾個日子以來，「我知道你們都很累了。」因為有太多的政治攻防，有太多為了政治利益所製造的對立跟仇恨，也有太多不實的造謠跟抹黑，讓原本和平理性的台北都不再平靜。

蔣也問現場支持者，「這真的是我們想要的台北嗎？」或許你對政治有些厭倦，或許你還在猶豫明天是不是要出門投票。但是請你們想一想，「你希望我們的孩子在什麼樣的環境成長？」「你希望我們的家人朋友在什麼樣的環境生活？」「你希望同事之間可以因為立場不同和諧共處，還是因為政治一言不合就針鋒相對？」「在你的心目中，台北的未來是要充滿政治的算計跟仇恨，還是迎接國際大企業的來到，充滿光榮、安全宜居的世界城市？」

蔣說，如果不希望未來的台北成為政治表演的舞台，你們也看不下去動不動就出征的選舉文化，請你們勇敢地站出來一次，因為你們手中的選票就是最有力量的盾牌，就是能夠終結這一切的亂象的力量。

蔣萬安致詞後，也向所有支持者一鞠躬，造勢最後太太石舫亘也為神秘嘉賓，太太一上台，先與蔣萬安深情擁抱，並且幫蔣萬安擦汗，並且合唱明天會更好。