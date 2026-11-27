民進黨台北市長候選人沈中洋今晚舉辦線上的「市民之夜」，賴清德總統在晚間9時許現身，他身穿法批並送上金桔茶、小熊餅乾當宵夜給沈伯洋，他說，今天晚上本來是實體選前之夜，但交通緣故而當機立斷線上改為直播，這代表「沈伯洋一直把市民放在最優先。」同時送上洋流相冊，回憶這一路參選的點滴。

一頁一頁地翻著，從沈伯洋當選立委到被提名參選台北市長，賴清德說，當時向市民介紹說沈是一流人才，未來當選後，會以社會學打造3D立體市政。沈伯洋直說，總統給他很多信心，每個都說沒有問題。記得當時提名參選台北市長時，沈伯洋講了一句話很感動，是「城市的精神，是在全民參與，並不是當權者權柄或光環」一路走來都是如此，市民權利都在第一位。」

兩人再看到當初到台中替市長候選人何欣純站台，沈伯洋則記得當時媽媽離開時，何欣純給予擁抱和陪伴。賴清德說，沈伯洋是非常謙卑的人，為了支持何欣純，分享了和媽媽之間的小故事聽了非常感動，

翻到了大洋流車掃的關渡站、計程車工會普渡晚會唱歌，以及內湖花市掃街的照片時，沈伯洋感動地說，當初五月底時，府院黨會議都會見到總統，結束後向總統請益怎麼握手、怎麼和人民互動、聽人民說話，總統一整套講給他聽。

他說，所以當時在掃街到內湖台北花市時，遇到了聽障的林老闆，記得林老闆示意說自己聽不見，叫他直接路過就好，但他覺得應該是要照顧每個人，所以他用自己有限的手語去互動，老闆也非常開心，只是想告訴大家有這樣互動，希望未來市政上能給予大家協助。

賴清德聽完後也說，沈伯洋即便是對聽力受影響的市民，也不放棄互動，每位市民都很重要，台北需要這樣的市長。兩人最後也提醒大家投票要帶的物品，不過，賴清德笑說，「不過伯洋很抱歉，我的票屬於陳亭妃的，但是我找了有投票權的台北市民上你的節目。」