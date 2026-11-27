選前倒數最後10個多小時，台北市長蔣萬安今晚在凱道舉辦選前之夜，蔣萬安約晚間9時10分左右到場，正當台上唱名國民黨的議員候選人時，蔣萬安從凱道景福門側進場，現場支持者相當熱情，大家爭相要跟蔣萬安握少，手多到來不及握，支持者用滿滿的熱情，給予蔣萬安支持。

晚間9時20分左右，凱道現場的支持者人數已經突破15萬人。蔣萬安晚間9時10分左右開始進場，凱道短短200公尺不到的路，蔣萬安走了超過10分鐘。

蔣萬安一上台，先謝謝台北隊的夥伴，蔣萬安接著說，聽到大家一聲又一聲的吶喊，一聲又一聲的加油，讓他想起，他承諾要將台北市打造成一座光榮城市，「我們做到了對不對，我們做到了對不對。」

蔣萬安說，當他看到熱血沸騰的旗海，他心裡是滿滿的感謝，謝謝大家在關鍵的一夜，成為蔣萬安最有利的後盾。