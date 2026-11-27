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蔣萬安凱道破12萬人！神秘彩蛋曝今晚開箱甜蜜小窩 若連任就染銀白髮型
選前倒數最後10多小時，台北市長蔣萬安今晚在凱道舉辦選前之夜，蔣萬安約晚間9時20分左右到場，晚間9時左右，競辦總幹事羅智強宣布，現場凱道支持者的人數已經突破12萬人。
羅智強今天晚間9點也宣布，蔣萬安今晚選前之夜的彩蛋，就是蔣萬安今天晚間10時之後，將安可加映場，開箱蔣萬安與太太石舫亘的甜蜜小窩，要用最甜蜜溫馨的方式，與大家一起度過選前之夜。
蔣萬安今晚在凱道舉辦選之夜，凱道人潮從傍晚五時左右不斷大量湧入，晚間七時才正式活動開始，凱道人潮已經擠爆，甚至人潮溢出到景福門，愈晚人潮愈多，人潮晚間八點已經將景福門包圍。
徐巧芯今晚也公布，蔣萬安的選前之夜的真正彩蛋「就在選後」，只要蔣萬安高票連任，1128就會換上全新造型，以銀白髮造型亮相。
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