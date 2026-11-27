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金句連發！韓國瑜凱道挺蔣萬安：從白人牙膏被打成黑人牙膏
明天就是九合一大選，尋求連任的台北市長蔣萬安今晚在凱道舉辦「選前之夜」，活動主辦方稍早晚上9時許，喊破現場民眾聚集超過12萬人。
活動進行逾2個小時，人潮持續擴散，不僅圍繞景福門，更沿著中山南路向南北兩側蔓延至台大醫院及中正紀念堂周邊。
現場除了架設多個大螢幕，景福門左右兩側還加碼配置兩輛大型轉播車。晚間8時40分左右，韓國瑜登台助講，現場支持者情緒沸騰、歡聲雷動；不料其中一輛轉播車疑因訊號不穩，畫面一度「轉圈圈」卡頓約5分鐘才恢復正常。
韓國瑜致詞表示，蔣萬安這場選戰一路走來，從「白人牙膏被打成黑人牙膏」，直言這次選舉是台灣民主最危險的時刻，呼籲選民用選票支持蔣萬安，讓台北繼續翱翔。
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