明天就是九合一大選，尋求連任的台北市長蔣萬安今晚在凱道舉辦「選前之夜」，活動主辦方稍早晚上9時許，喊破現場民眾聚集超過12萬人。

活動進行逾2個小時，人潮持續擴散，不僅圍繞景福門，更沿著中山南路向南北兩側蔓延至台大醫院及中正紀念堂周邊。

現場除了架設多個大螢幕，景福門左右兩側還加碼配置兩輛大型轉播車。晚間8時40分左右，韓國瑜登台助講，現場支持者情緒沸騰、歡聲雷動；不料其中一輛轉播車疑因訊號不穩，畫面一度「轉圈圈」卡頓約5分鐘才恢復正常。

韓國瑜致詞表示，蔣萬安這場選戰一路走來，從「白人牙膏被打成黑人牙膏」，直言這次選舉是台灣民主最危險的時刻，呼籲選民用選票支持蔣萬安，讓台北繼續翱翔。

韓國瑜登場時，正巧一輛電視廣告車收訊不好，不斷轉圈。記者翁至成／攝影

台北市長蔣萬安今晚在凱道舉辦選前之夜，主辦單位現場喊破超過12萬人。記者翁至成／攝影

主辦單位在景福門兩側加碼擺放兩輛電視宣傳車。記者翁至成／攝影

現場人潮蔓延到中正紀念堂。記者翁至成／攝影

主辦單位在景福門兩側加碼擺放兩輛電視宣傳車。記者翁至成／攝影

台北市長蔣萬安今晚在凱道舉辦選前之夜，主辦單位現場喊破超過12萬人。記者翁至成／攝影

有支持者到場持競選小物支持蔣萬安。記者翁至成／攝影