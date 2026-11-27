台北市長蔣萬安「光榮台北，團結向前」選前之夜今晚在凱道登場，立法院長韓國瑜致詞指出2026年台北市長選舉是骯髒的一場選舉，全台灣95%以上的媒體、網路，全部攻擊蔣萬安一個人，「一條白人牙膏完全被打成黑人牙膏」沒有這種選舉，這不是民主。

他說，民主是公平競爭、新聞自由、民調客觀公正，但今天台灣的民主到了最危險的一刻，司法不正當的介入，媒體完全不公平，民調武器化，行政院長的不副署，完全武器化。

韓國瑜指民進黨已經走向獨裁，讓他想到一棵樹，長了水果，人一吃死掉，去罵那棵樹為什麼要長有毒的水果？「樹說，我怎麼知道我有毒啊？」而民進黨執政政府，「我們告訴他不能再往前走」民進黨的支持者、執政者卻說「我們怎麼知道我們在獨裁？我們也是愛台灣」但這已經百分之百要往獨裁的路走。

韓國瑜指出，台中市長候選人江啟臣，7歲以前不會講國語，在山上跟著爸爸媽媽種水果，7歲以後下山，才知道世界上還有一種語言叫國語，之前都講台語，然後自己靠著自己努力、當兵存錢，去美國留學拿到博士學位，投身政治，乾乾淨淨，一介不取。

他說，看看新北長候選人李四川，屏東外海小琉球來，到高雄讀高中三年，「到了吃中飯，就去看火車，連看三年火車」，大家都說他怎麼這麼喜歡看火車，親愛的鄉親，他沒有錢吃便當，為了自尊心，只好說看火車，每天中午喝自來水。

韓國瑜表示，國民黨推出的候選人，非常的優秀、非常認真，蔣萬安這麼有教養、認真、清廉，這麼好的一個市長，居然所有的優點都被汙染成缺點。

他說，蔣萬安市長這4年，大巨蛋1年就啟用，財政紀律全六都第一名，幫台北市省了430億，每一個班的小孩子都可以喝到牛奶，把全球最強的AI輝達請進了台北市政府，國民中小學高中的教育投資，過去4年，在台北市蔣萬安執政之下，增加50%的教育經費。

韓國瑜指出，蔣萬安居然被抹黑、被取笑、被嘲諷，這是把台北市民的智商看低了嗎？但市民夠水準，有智慧、有判斷，一定要讓蔣萬安市長明天順利連任，繼續領導台北市。用選票讓全台灣、全世界、讓民進黨了解，台北市民有智慧，不會聽網路上亂七八糟的。