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蔣萬安選前之夜 「水庫阿姨」坐搖滾區突被cue全場嗨翻
明天就是投票日，台北市長蔣萬安今在凱道辦選前之夜。主持人李明賢突然問台下有沒有人參觀過翡翠水庫，並介紹日前因街訪爆紅的「水庫阿姨」，坐在搖滾區的她一聽到介紹，開心地起身和大家揮手，獲得群眾熱情歡呼。
「光榮台北 團結向前」選前之夜晚間7時開場，蔣萬安後援會總會長吳碧珠、新北市長侯友宜、新北市長候選人李四川、國民黨前主席朱立倫、前市長郝龍斌等人陸續上台致詞。
直至晚間8時許，主持人、內湖南港區議員候選人李明賢問台下支持者，「有沒有去參觀過翡翠水庫？」最近新聞有個稱呼「水庫阿姨」，她去參觀翡翠水庫後，知道蔣萬安守護雙北市喝好水。
坐在搖滾區的「水庫阿姨」聽到介紹後，臉上露出感動的表情，並開心地站起來揮揮手，獲得群眾熱情掌聲、歡呼。
李明賢謝謝「水庫阿姨」，偉大的城市有偉大的市民，因為妳的勇敢、發聲，才讓水庫議題被大家知道，因為妳的發聲，才讓蔣萬安的勇敢被全國鄉親看見。
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