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影／沈伯洋選前之夜直播 支持者聚集觀看
沈伯洋選前之夜「市民之夜」原先預定要在仁愛、逸仙路周邊舉辦，因為周二開始大範圍封路民怨四起，最終決定取消舉辦，改成線上直播形式，今天晚間7時開始直播，開場不到10分鐘線上觀眾超過20萬人，沈也設計直播地圖，地圖也亮起許多圈圈，沈表示當人數亮起來，如同掀起繁星點點，看起來十分壯觀。
沈伯洋線上直播觀看據點之一濟南路長老教會前，晚上聚集了許多沈伯洋的支持者圍在螢幕前觀看，每個人都帶著洋流漂帶，有些人穿著洋流服裝，隨著直播高喊「我們的市長沈伯洋」，現場氣氛熱烈。
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