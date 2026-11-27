沈伯洋選前之夜「市民之夜」原先預定要在仁愛、逸仙路周邊舉辦，因為周二開始大範圍封路民怨四起，最終決定取消舉辦，改成線上直播形式，今天晚間7時開始直播，開場不到10分鐘線上觀眾超過20萬人，沈也設計直播地圖，地圖也亮起許多圈圈，沈表示當人數亮起來，如同掀起繁星點點，看起來十分壯觀。

沈伯洋線上直播觀看據點之一濟南路長老教會前，晚上聚集了許多沈伯洋的支持者圍在螢幕前觀看，每個人都帶著洋流漂帶，有些人穿著洋流服裝，隨著直播高喊「我們的市長沈伯洋」，現場氣氛熱烈。

沈伯洋線上直播觀看據點之一濟南路長老教會前，晚上聚集了許多沈伯洋的支持者圍在螢幕前觀看。記者邱德祥／攝影

濟南路長老教會前，晚上聚集了許多沈伯洋的支持者圍在螢幕前觀看，每個人都帶著洋流漂帶，有些人穿著洋流服裝，隨著直播高喊「我們的市長沈伯洋」。記者邱德祥／攝影