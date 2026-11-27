明天就是投票日，台北市長蔣萬安今晚在凱道辦「光榮台北 團結向前」選前之夜。藍白合升溫之下，現場不少民眾黨支持者，白營6位議員候選人更現身力挺蔣萬安，喊話市民明天出門投票，「藍白團結，民眾向前。」

士林北投區議員候選人黃瀞瑩表示，民主的可貴在於我們可以用選票託付給一個值得信任的人，也可以包容不同的聲音。顏色只是一時的立場，但生活才是共同的日常，拜託所有台北市民站出來投票，讓台北繼續成為一個光榮的城市。

內湖南港區議員候選人陳宥丞說，認真的人就應該被看見。民進黨議員說他爭取許多預算，國民黨、民眾黨議員也說自己做了很多事，不分黨派的成績單就是蔣萬安的成績。明天讓認真的人被看見，讓有承擔的人繼續承擔。

松山信義區議員候選人許甫直言：今天站出來要挺一個善良的人、正常的人蔣萬安。自己今天車掃時碰到小水滴，「他看著我比倒讚、叫我落選，他們臉上帶著憤怒，為什麼這場選舉要選到憤怒？」有人說，台北需要縫合，許認為台北要縫合的是人與人彼此的信任、不要再仇恨對立，我們要選一個正常的人。正直善良不能忘，我們選蔣萬安。

「我挺蔣萬安」，中山大同區議員候選人林珍羽說，看到有人拿「藍白團結 民眾向前」手舉牌。她多次高喊「挺台北」，群眾回應「挺萬安」，也喊出台灣民眾黨與你們站在一起。

中正萬華區議員候選人吳怡萱表示，我們挺最老實、最認真、最照顧市民的蔣萬安，他最近被欺負、被仇恨對立，有我們作最強後盾。她喊話今晚在場的市民朋友，明天一定要出門投票，「藍白團結，民眾向前。」

大安文山區議員候選人張志豪說，今天站在這裡，就是要挺一個善良、正直、心中有人民、為大家做事的市長，不要挺一個只會耍花槍、製造對立的人。拜託大家明天一定要勇敢站出來，一是讓蔣萬安繼續留在台北市政府，二是用手中選票，讓這個沒有極限、非常墮落、非常不顧人民的執政黨得到教訓，「藍白全壘打，市長蔣萬安。」