台北市長蔣萬安「光榮台北，團結向前」選前之夜今晚在凱道登場，新北市長候選人李四川也來助陣，他喊話台北市的市民是有智慧的，會去投一個在仁愛路封路4天的市長嗎？他待台北市30年，明天投票，要看市民的智慧。

李四川出場時，主持人特別介紹李四川神似憨厚、親切的麥當勞「奶昔大哥」，引來台下民眾笑聲，李四川也喊，「有沒有想我？」離開台北市262天「我想你們」但今天不談3號，而是5號蔣萬安，對不對？

李四川說，他一生貢獻在這個城市，從當公務人員就在台北市，整整待了30年，夠不夠久？他沒有看過一位像蔣萬安這樣的市長。最近他要蔣萬安好好睡覺，但蔣擔心；「我說不必擔心，因為台北市的市民是有智慧的」。

李四川接著問台下支持者，「你會去想投一個在仁愛路要封路4天的市長嗎？」除非他沒有好好的想清楚，除非他不認識台北市，除非他不認識什麼叫做市政。

李四川說，說實在本來應該好好退休了，無緣無故被蔣萬安再叫出來，結果現在不只在台北市，還要到新北市，既然是這樣，「你們就要把萬安顧好。」台下民眾大喊，好；李四川也指出，明天他要看看，待30年的台北市，所有的市民的智慧到哪裡。

李四川也指出，三年來他和蔣萬安讓大巨蛋一年內能打球，不能辦演唱會，現在能辦演唱會，「還排到三年了」。他說，輝達也進住了，捷運東環段也開工了，其他的環狀線，不管北環、南環，全部都開工。公館圓環交通事故，也降低了52%。不但做到這樣，還了400億的債務。

李四川表示，他等一下還是要「回去顧我的場，所以我不能講太久」明天就靠你們了好不好？有新北市的鄉親，也幫我催一票、通知一下，好不好？