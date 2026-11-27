選前倒數最後10多小時，台北市長蔣萬安今天晚間在凱道舉辦選前之夜，由於人潮不斷湧入，蔣萬安競選總幹事羅智強晚間8時宣布，現場凱道人潮已經突破10萬人，景福門被滿滿人潮包圍。

由於今天晚間天氣好，蔣萬安今晚凱道選前之夜，從下午三時開始，就有不少支持者到場等候要幫蔣萬安加油；傍晚五時剛下班，人潮一波波從捷運台大醫院站湧入凱道，晚間六時不到，凱道已經被擠爆，晚間七點活動開始前，人潮已經擠爆凱道溢出到景福門，到晚間8點，人潮已經包圍著景福門。

今晚的蔣萬安選前之夜，除了「禿子」韓國瑜、「燕子」盧秀燕、「漢子」侯友宜三子再度合體展現大團結，還有國民黨前主席朱立倫、台北市前市長郝龍斌、蔣萬安後援會總會長吳碧珠、新北市長候選人李四川都現身力挺，蔣萬安晚間9點多將到場，先前也透露將有神祕超級彩蛋。