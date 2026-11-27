民進黨台北市長候選人沈伯洋今晚舉辦線上的「市民之夜」，直播一個小時，線上人數衝到34萬9千多人次。直播中邀請到內湖台北花市聽障花店林老闆到場，他開心地捧著花束並打手語祝福，也手寫紙條「我是啞巴人 內湖花市順起来 台北順起來 愛你們」主持人及沈伯洋動了情緒。

沈伯洋一開場先和大家說不好意思，本來要給大家在仁愛路同樂的好舞台，但最後還是沒有辦法，不過團隊來講一直想要做更多創新，讓選舉不一樣，「不想要變成負面選戰，是要講正面講政策。」自己從小到大跑選舉場，但沒有常喊凍蒜「如果大家是在家，可以小聲講，安排一些同樂方式。」

他思考新時代、新民主會是長什麼樣子，就像洋流設計師們，後來授權讓我們使用，「市民有很多創意，你登高一呼，支持者或對方認同，但市民有自己工作，所以市府把民間好的東西承接下來，做得更好更大。這就是政治家在做的事情。」

他分享，原本實體的活動是要請20到30位市民朋友站上舞台講話，像是市民主委的Lidiya、蔥抓餅阿姨孫佩霞、士林賣香腸的大姐，饒河街夜市放著島嶼天光的玉米攤等，自己非常感動那時洋流還沒出現，就如同參與社會運動、學術研究，有時從事政治活動會覺得很孤單，不知道什麼時候走到彼岸。

沈伯洋說，過程中是支持者給他了力量「不是我推著大家，而是大家一起乘著洋流而行、乘風破浪不斷往前進；微弱的光會慢慢放大變亮。」即使自己聲音快要不行，但看到大家的光亮，現在渾身是勁充滿力量。「台灣這股洋流存在了300年甚至是千年，這股力量會在台灣最需要的時候站出來。」

活動緊接著邀請到神秘嘉賓，是日前在內湖台北花市遇到的一位聽障花市老闆，他抱著裝飾洋流飄帶的花束進場送給沈伯洋，並且比了很大段的手語，沈伯洋也以手語回覆。他更拿出紙條，上面寫「我是啞巴人 內湖花市順起來 大家好 台北順起來 開心！愛你們 3號加油 我們的市長沈伯洋 議員全壘打第一 謝謝大家。」

一旁直播的主持人、競辦發言人林昱彤也感動到邊哽咽邊主持，就連沈伯洋情緒也漸漸上來。隨後播放競選影片，回到直播現場時，沈伯洋笑說，幸好有影片可以緩和情緒。