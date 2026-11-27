選前倒數最後10多小時，台北市長蔣萬安今晚在凱道舉辦選前之夜，「漢子」新北市長侯友宜現身力挺，侯友宜說，過去四年，他與蔣萬安、張善政、謝國樑合作的北北基桃平台是一個「做事連線」，154個項目已有99項完成，他要謝謝蔣萬安、張善政、謝國樑，呼籲北北基桃要合作共榮，團隊接力，再創「基北北桃作事連線」。

新北市長侯友宜今晚7時30分左右，到蔣萬安的選前之夜站台，侯友宜致詞表示，他現在就任八年即將卸任，今天來到凱道幫蔣萬安站台，他很感恩大家，因為當年他拚新北連任時，正是蔣萬安拚初選，現在他在新北八年了已經要卸任，當年蔣萬安當選時，他就跟蔣萬安說，要跟謝國樑、張善政四個人一起同心同力，一個「做事連線，大家為北台灣千萬人口努力，一定要做出成績，「才能對得起北台灣所有的市民朋友」

侯友宜說，所以北北基桃在合作平台共同經營下，這四年來，包括交通路網、教育、文化、產業、經濟、社福在154件項目中，已經有99件完成，這他要謝謝蔣萬安、張善政、謝國樑，跟新北一起努力合作。

侯說，接下來還有南環、北環、民生汐止線、基隆捷運、桃園綠棕線銜接，還有明年台北新北的萬大中和線就要完工了，要讓北北基桃的合作共榮團隊持續接力，再創基北北桃作事連線。

台北市議會前議長吳碧珠儘管摔斷腿，今天也現身力挺蔣萬安。吳碧珠表示，今天是感動、感謝的一天。第一個感動也是第一個感謝，就是不分男女老幼、地域區別，大家共同支持蔣萬安；第二個感動是所有後援會，不分百工百業，全力衝刺票源；第三個感動，就是守在電視機前，所有希望蔣萬安當選的所有台北市民。

吳碧珠表示，選舉開始，蔣萬安的主軸，「一個是台北安可，一個是光榮台北。」台北安可，就是要讓蔣萬安在做我們的市長；光榮台北，就是要讓我們的市政再接再厲，讓台北更好。